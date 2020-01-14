ВИДЕО. Зинедин Зидан выиграл 9 финалов из 9

В финальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» переиграл «Атлетико» (0:0, пен. 4:1).
В качестве тренера французский специалист Зинедин Зидан в главных матчах не уступил ни разу: 9 финалов – 9 побед!
Зидан-тренер выиграл 3 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 клубных ЧМ, 2 Суперкубка Испании.
- 🏆 2016 Champions League
- 🏆 2016 UEFA Supercup
- 🏆 2016 Club World Cup
- 🏆 2017 Champions League
- 🏆 2017 UEFA Supercup
- 🏆 2017 Spanish Supercup
- 🏆 2017 Club World Cup
- 🏆 2018 Champions League
- 🏆 2020 Spanish Supercup
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.