ВИДЕО. Зинедин Зидан выиграл 9 финалов из 9

Все тренера позавидуют такому результату

  • 14.01.2020 13:41
  • 1021 просмотр
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ВИДЕО. Зинедин Зидан выиграл 9 финалов из 9
© twitter
В финальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» переиграл «Атлетико» (0:0, пен. 4:1).
 
В качестве тренера французский специалист Зинедин Зидан в главных матчах не уступил ни разу: 9 финалов – 9 побед!
 
Зидан-тренер выиграл 3 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 клубных ЧМ, 2 Суперкубка Испании.
  • 🏆 2016 Champions League
  • 🏆 2016 UEFA Supercup
  • 🏆 2016 Club World Cup
  • 🏆 2017 Champions League
  • 🏆 2017 UEFA Supercup
  • 🏆 2017 Spanish Supercup
  • 🏆 2017 Club World Cup
  • 🏆 2018 Champions League
  • 🏆 2020 Spanish Supercup
 

 

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Источник — Sport.ua

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