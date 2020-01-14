Почеттино отказался возглавить Барселону

Аргентинский специалист мог сменить Эрнесто Вальверде на тренерском мостике «блаугранас»

  • 14.01.2020 10:09
  • 1053 просмотра
  • 1 комментарий
Почеттино отказался возглавить Барселону
© Twitter. Маурисио Почеттино

47-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ранее тренировавший лондонский «Тоттенхэм», отказался возглавить каталонскую «Барселону».

«Барселона» рассматривала разные кандидатуры на пост главного тренера команды вместо 55-летнего испанца Эрнесто Вальверде. Представители «блаугранас» контактировали с Почеттино, но он не согласился на их предложение.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Барселоны» был назначен 61-летний испанский специалист Кике Сетьен.

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Источник — Tyc Sports

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 10:36
    -1
    Красава.
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