Почеттино отказался возглавить Барселону

47-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ранее тренировавший лондонский «Тоттенхэм», отказался возглавить каталонскую «Барселону».
«Барселона» рассматривала разные кандидатуры на пост главного тренера команды вместо 55-летнего испанца Эрнесто Вальверде. Представители «блаугранас» контактировали с Почеттино, но он не согласился на их предложение.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Барселоны» был назначен 61-летний испанский специалист Кике Сетьен.
Источник — Tyc Sports
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