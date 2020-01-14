Рома возобновила интерес к хавбеку Шахтера

Паулу Фонсека заинтересован в переезде в Рим Маркоса Антонио

  • 14.01.2020 09:44
  • 3759 просмотров
  • 5 комментариев
Рома возобновила интерес к хавбеку Шахтера
© ФК Шахтер. Маркос Антонио

Травма 20-летнего хавбека Николо Дзаньоло в недавнем матче против «Ювентуса» (1:2), вынудила руководство «Ромы» обернуть взоры на трансферный рынок в поисках усиления для команды на вторую часть сезона.

Одним из кандидатов на то, чтобы перебраться в стан «волков» является молодой хавбек «Шахтера» Маркос Антонио, которого главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека просил боссов подписать еще минувшим летом.

Отмечается, что «Рома» находится в контакте с «Шахтером» по поводу трансфера хавбека, но подробности общения клубов остаются неизвестными.

Маркос Антонио перешел в «Шахтер» в феврале минувшего года. В нынешнем сезоне провел лишь 645 минут в 15 матчах за «горняков» во всех турнирах, отличившись 1 голом.

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Источник — Il Messaggero

(10 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 14.01.2020 10:54
    0
    А нахер! Шахта його для чого купляла? Хіба що за 50 млн,як Тете для Баварії,якщо то не блеф! По своїй манері гри опорника Маркос потенційно сильніше ніж Фред чи навіть Фернандіньо!!!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 14.01.2020 09:58
    0
    Очередная утка
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 14.01.2020 09:55
    -1
    ihor7003, 14.01.2020 09:47
    А как же Тайсон???????????????
    на родину валит пускай
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 09:52
    -2
    ihor7003, 14.01.2020 09:47
    А как же Тайсон???????????????
    Нє получілось. Он тєпєрь в модєдьній бізнєс уйдьот. Уже навіть покрасілся в бльондіна.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.01.2020 09:47
    +1
    А как же Тайсон???????????????
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.01.2020 09:47
    +1
    А как же Тайсон???????????????
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 14.01.2020 10:54
    0
    А нахер! Шахта його для чого купляла? Хіба що за 50 млн,як Тете для Баварії,якщо то не блеф! По своїй манері гри опорника Маркос потенційно сильніше ніж Фред чи навіть Фернандіньо!!!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 14.01.2020 09:58
    0
    Очередная утка
    Ссылка
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