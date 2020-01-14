ВИДЕО. Как Петряк забил курьезный гол за венгерский МОЛ Фехервар

13 января венгерский МОЛ «Фехервар» сыграл вничью в товарищеском матче против швейцарского «Сьона» со счетом 1:1.
На 26-й минуте счет в матче открыл Иван Петряк. Украинец провел курьезный гол, отправив мяч в ворота со штрафного, когда соперник выстраивал стенку.
В текущем сезоне чемпионата Венгрии Петряк сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Смотрите видео курьезного гола украинца.
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Источник — Sport.ua
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