ВИДЕО. Как Петряк забил курьезный гол за венгерский МОЛ Фехервар

Украинский футболист быстро пробил со штрафного, застав «Сьон» врасплох

  • 14.01.2020 09:17
  • 1497 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Петряк забил курьезный гол за венгерский МОЛ Фехервар
© МОЛ Фехервар. Иван Петряк
13 января венгерский МОЛ «Фехервар» сыграл вничью в товарищеском матче против швейцарского «Сьона» со счетом 1:1.
 
На 26-й минуте счет в матче открыл Иван Петряк. Украинец провел курьезный гол, отправив мяч в ворота со штрафного, когда соперник выстраивал стенку.
 
В текущем сезоне чемпионата Венгрии Петряк сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Смотрите видео курьезного гола украинца.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 09:31
    +1
    Хоть и подленько, но правила не нарушил. Пускай будет курьезный.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 09:31
    +1
    Хоть и подленько, но правила не нарушил. Пускай будет курьезный.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности