Петряк забил за МОЛ-Фехервар в контрольном матче

Сегодня венгерский «МОЛ-Фехервар» Ивана Петряка проводил контрольный матч против швейцарского «Сьона».
Матч завершился вничью 1:1. На 26-й минуте счет в матче открыл именно Петряк.
В нынешнем сезоне на счету Петряка 16 матчей в чемпионате Венгрии, в которых забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.
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Источник — Sport.ua
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