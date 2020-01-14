Шарапова и Зигемунд не закончили матч из-за дыма лесных пожаров

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова не смогла доиграть матч выставочного турнира против 31-летней немецкой спортсменки Лауры Зигемунд, который проходит в пригороде австралийского Мельбурна Коойонге.
При счете 5:5 во втором сете обе теннисистки пожаловались на невозможность продолжить поединок из-за смога, накрывшего Австралию в результате масштабных лесных пожаров. Вероятно, матч будет доигран позже.
Лаура Зигемунд — Мария Шарапова — 7:6, 5:5.
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Источник — Sport.ua
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