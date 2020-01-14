Иван ОРДЕЦ: «Ракицкий бы 100% играл в сборной, если бы выступал в Украине»

У защитника «Зенита» лучшая левая нога в Европе, уверен футболист московского «Динамо»

  • 14.01.2020 07:56
  • 2227 просмотров
  • 8 комментариев
Иван ОРДЕЦ: «Ракицкий бы 100% играл в сборной, если бы выступал в Украине»
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

27-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о 30-летнем украинском защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком. После перехода в «Зенит» Ракицкий не вызывался в сборную Украины. В минувшем году Ярослав объявил о завершении карьеры в национальной команде.

— Мы дружим, вот и в отпуске отдыхали семьями в одном отеле. Я уже не раз говорил, что у Ярика лучшая левая нога в Европе. Все прекрасно понимают, что он бы сто процентов играл в сборной, если бы выступал в Украине. Но сложилась такая ситуация, с ней остается только смириться.

— Непросто было решиться на переезд в Москву? Или после более громкого трансфера Ракицкого глупо чего-то опасаться?
— Я думал только о спортивной составляющей. Ярослав шел в команду уровня Лиги чемпионов. «Динамо» в последние годы в еврокубки не выходило, но задача такая перед командой ставилась, что стало для меня решающим аргументом. Плюс, повторю, инфраструктура, условия для тренировок и матчей. Не скрою, взял время на размышление, но в итоге принял решение и ни капли о нем не жалею. Считаю, что не прогадал — мне все в «Динамо» нравится.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 08:51
    +7
    В 2020 голу в принципе чтобы быть украинцем:
    - необязательно уважать и любить свою родину - Украину;
    - модно не знать и не понимать ее историю Украины;
    - за 28 лет необязательно изучать и использовать в быту украинский язык;
    - неважно разобраться кто есть кто в украинской политике;
    - необязательно петь гимн;
    - можно даже быть против украинской армии и требовать перестать стрелять сидя в киевском ресторане;
    - можно вытирать ноги об украинское. украинцев и украинские традиции
    - точить анекдоты про хохлов и ездит на шоппинг в Москву
    - можно голосовать за украинофобские партии

    При этом всем называть себя украинцем. Неважно веришь ли ты что ты украинец. Важно подать какой-то знак. Например, одеть вышиванку или олимпийку с изображением Усика. И ты уже можеш назвать себя украинцем.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 14.01.2020 08:49
    +8
    Сборная Украины вышла с тяжелой группы и без Рахицкого. Причем с первого места!!! Зачем месить это говно? Ладно у игроков мозгов нет, но неужели у Спорт.юа так упали рейтинги. Что ему нужен этот дешевый хайп?
    Ссылка
    delta475
      delta475, 14.01.2020 08:48
    +6
    от чудак на букву м....., уехал из европейской команды с чемпионскими амбициями,евро инфрострукткрой, в перволиговое динамомоскваква, и что то квакает о спортивных интересах-деревянная нога
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 14.01.2020 08:43
    +2
    Источник — Спорт-Экспресс в России
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 14.01.2020 08:43
    +6
    какаяемуразница?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 14.01.2020 08:39
    +7
    О ещё один сепар вылез, как там в России, карман не давят деньги оккупанта?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 08:23
    +7
    А если бы Пуйлу моча в голову не ударила, то Рахытськый бы и гимн Украины пел.
    Ссылка
    garik83
      garik83, 14.01.2020 08:06
    +6
    Мда.Дебилизм заразен)))
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 14.01.2020 08:49
    +8
    Сборная Украины вышла с тяжелой группы и без Рахицкого. Причем с первого места!!! Зачем месить это говно? Ладно у игроков мозгов нет, но неужели у Спорт.юа так упали рейтинги. Что ему нужен этот дешевый хайп?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 08:51
    +7
    В 2020 голу в принципе чтобы быть украинцем:
    - необязательно уважать и любить свою родину - Украину;
    - модно не знать и не понимать ее историю Украины;
    - за 28 лет необязательно изучать и использовать в быту украинский язык;
    - неважно разобраться кто есть кто в украинской политике;
    - необязательно петь гимн;
    - можно даже быть против украинской армии и требовать перестать стрелять сидя в киевском ресторане;
    - можно вытирать ноги об украинское. украинцев и украинские традиции
    - точить анекдоты про хохлов и ездит на шоппинг в Москву
    - можно голосовать за украинофобские партии

    При этом всем называть себя украинцем. Неважно веришь ли ты что ты украинец. Важно подать какой-то знак. Например, одеть вышиванку или олимпийку с изображением Усика. И ты уже можеш назвать себя украинцем.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 14.01.2020 08:39
    +7
    О ещё один сепар вылез, как там в России, карман не давят деньги оккупанта?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 08:23
    +7
    А если бы Пуйлу моча в голову не ударила, то Рахытськый бы и гимн Украины пел.
    Ссылка
    delta475
      delta475, 14.01.2020 08:48
    +6
    от чудак на букву м....., уехал из европейской команды с чемпионскими амбициями,евро инфрострукткрой, в перволиговое динамомоскваква, и что то квакает о спортивных интересах-деревянная нога
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 14.01.2020 08:43
    +6
    какаяемуразница?
    Ссылка
    garik83
      garik83, 14.01.2020 08:06
    +6
    Мда.Дебилизм заразен)))
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 14.01.2020 08:43
    +2
    Источник — Спорт-Экспресс в России
    Ссылка
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