Иван ОРДЕЦ: «Ракицкий бы 100% играл в сборной, если бы выступал в Украине»

27-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о 30-летнем украинском защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком. После перехода в «Зенит» Ракицкий не вызывался в сборную Украины. В минувшем году Ярослав объявил о завершении карьеры в национальной команде.
— Мы дружим, вот и в отпуске отдыхали семьями в одном отеле. Я уже не раз говорил, что у Ярика лучшая левая нога в Европе. Все прекрасно понимают, что он бы сто процентов играл в сборной, если бы выступал в Украине. Но сложилась такая ситуация, с ней остается только смириться.
— Непросто было решиться на переезд в Москву? Или после более громкого трансфера Ракицкого глупо чего-то опасаться?
— Я думал только о спортивной составляющей. Ярослав шел в команду уровня Лиги чемпионов. «Динамо» в последние годы в еврокубки не выходило, но задача такая перед командой ставилась, что стало для меня решающим аргументом. Плюс, повторю, инфраструктура, условия для тренировок и матчей. Не скрою, взял время на размышление, но в итоге принял решение и ни капли о нем не жалею. Считаю, что не прогадал — мне все в «Динамо» нравится.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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- необязательно уважать и любить свою родину - Украину;
- модно не знать и не понимать ее историю Украины;
- за 28 лет необязательно изучать и использовать в быту украинский язык;
- неважно разобраться кто есть кто в украинской политике;
- необязательно петь гимн;
- можно даже быть против украинской армии и требовать перестать стрелять сидя в киевском ресторане;
- можно вытирать ноги об украинское. украинцев и украинские традиции
- точить анекдоты про хохлов и ездит на шоппинг в Москву
- можно голосовать за украинофобские партии
При этом всем называть себя украинцем. Неважно веришь ли ты что ты украинец. Важно подать какой-то знак. Например, одеть вышиванку или олимпийку с изображением Усика. И ты уже можеш назвать себя украинцем.
- необязательно уважать и любить свою родину - Украину;
- модно не знать и не понимать ее историю Украины;
- за 28 лет необязательно изучать и использовать в быту украинский язык;
- неважно разобраться кто есть кто в украинской политике;
- необязательно петь гимн;
- можно даже быть против украинской армии и требовать перестать стрелять сидя в киевском ресторане;
- можно вытирать ноги об украинское. украинцев и украинские традиции
- точить анекдоты про хохлов и ездит на шоппинг в Москву
- можно голосовать за украинофобские партии
При этом всем называть себя украинцем. Неважно веришь ли ты что ты украинец. Важно подать какой-то знак. Например, одеть вышиванку или олимпийку с изображением Усика. И ты уже можеш назвать себя украинцем.
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