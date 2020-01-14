Иван ОРДЕЦ: «Ракицкий бы 100% играл в сборной, если бы выступал в Украине»

27-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о 30-летнем украинском защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком. После перехода в «Зенит» Ракицкий не вызывался в сборную Украины. В минувшем году Ярослав объявил о завершении карьеры в национальной команде.

— Мы дружим, вот и в отпуске отдыхали семьями в одном отеле. Я уже не раз говорил, что у Ярика лучшая левая нога в Европе. Все прекрасно понимают, что он бы сто процентов играл в сборной, если бы выступал в Украине. Но сложилась такая ситуация, с ней остается только смириться.

— Непросто было решиться на переезд в Москву? Или после более громкого трансфера Ракицкого глупо чего-то опасаться?

— Я думал только о спортивной составляющей. Ярослав шел в команду уровня Лиги чемпионов. «Динамо» в последние годы в еврокубки не выходило, но задача такая перед командой ставилась, что стало для меня решающим аргументом. Плюс, повторю, инфраструктура, условия для тренировок и матчей. Не скрою, взял время на размышление, но в итоге принял решение и ни капли о нем не жалею. Считаю, что не прогадал — мне все в «Динамо» нравится.