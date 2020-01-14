Экс-форвард Металлиста 1925 Петров может стать игроком Черноморца

Состав одесского «Черноморца» может пополнить 22-летний экс-нападающий «Металлиста 1925» Сергей Петров. Форвард покинул харьковский клуб на правах свободного агента, поэтому новому клубу может достаться бесплатно.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего футболиста всего два поединка за «Металлист 1925». Ранее он защищал цвета «Руха», «Львова», «Зирки» и луцкой «Волыни», в которой и делал первые шаги в профессиональном футболе.

На данный момент, одесский клуб пополнил свои ряды вратарем Алексеем Паламарчуком, защитниками Виктором Лиховидько и Евгением Зубейко, а также полузащитниками Алексеем Зинкевичем и Владиславом Клименко.