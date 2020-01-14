Эвертон подписал игрока из четвертого дивизиона Англии

Мерсисайдцы усилились 17-летним защитником

  • 14.01.2020 04:09
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Эвертон подписал игрока из четвертого дивизиона Англии
© ФК Эвертон. Джэрред Брэнтуэйт

«Эвертон» объявил о подписании защитника Джэрреда Брэнтуэйта. 17-летний игрок пришел в стан «ирисок» из клуба четвертого дивизиона Англии «Карлайл Юнайтед».

«Эвертон» заключил контракт с игроком до лета 2022 года. Ожидается, что Брэнтуэйт будет играть за молодежный состав клуба.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» вскоре покинет Гильфи Сигурдссон.

 
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Источник — ФК Эвертон

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