Эвертон подписал игрока из четвертого дивизиона Англии

«Эвертон» объявил о подписании защитника Джэрреда Брэнтуэйта. 17-летний игрок пришел в стан «ирисок» из клуба четвертого дивизиона Англии «Карлайл Юнайтед».
«Эвертон» заключил контракт с игроком до лета 2022 года. Ожидается, что Брэнтуэйт будет играть за молодежный состав клуба.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» вскоре покинет Гильфи Сигурдссон.
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Источник — ФК Эвертон
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