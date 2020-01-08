Анчелотти не нужен Гильфи Сигурдссон

Полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон в январе, скорее всего, покинет клуб.
Как сообщает английская пресса, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти не рассчитывает на футболиста. Отмечается, что тренер лично сообщил об этом Сигурдссону.
Сигурдссон перешел в «Эвертон» из «Суонси» летом 2017-го года за 49 миллионов евро.
В этом сезоне Сигурдссон провел 21 матч за «Эвертон», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Анчелотти зовет Инсинье и Мертенса в «Эвертон».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.