Анчелотти не нужен Гильфи Сигурдссон

Полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон в январе, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает английская пресса, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти не рассчитывает на футболиста. Отмечается, что тренер лично сообщил об этом Сигурдссону.

Сигурдссон перешел в «Эвертон» из «Суонси» летом 2017-го года за 49 миллионов евро.

В этом сезоне Сигурдссон провел 21 матч за «Эвертон», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.