Экс-игрок Ливерпуля Сиссоко объявил о завершении карьеры

34-летний хавбек находился без клуба

  • 14.01.2020 02:55
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Экс-игрок Ливерпуля Сиссоко объявил о завершении карьеры
© From The Tofu Bowl. Мохаммед Сиссоко
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» Мохаммед Сиссоко завершил карьеру. Об это он сообщил в эфире французской программы Footissime.
 
34-летний полузащитник в этом сезоне находился без клуба. Ранее он играл за «Сошо», контракт с которым истек летом 2019 года.
 
Также Сиссоко играл за «Валенсию», ПСЖ и другие клубы. В его активе 34 матча за национальную сборную Мали.
 
 
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Источник — RMC

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