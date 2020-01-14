Экс-игрок Ливерпуля Сиссоко объявил о завершении карьеры

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» Мохаммед Сиссоко завершил карьеру. Об это он сообщил в эфире французской программы Footissime.
34-летний полузащитник в этом сезоне находился без клуба. Ранее он играл за «Сошо», контракт с которым истек летом 2019 года.
Также Сиссоко играл за «Валенсию», ПСЖ и другие клубы. В его активе 34 матча за национальную сборную Мали.
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Источник — RMC
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