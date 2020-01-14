Арсенал отправил своего защитника во Вторую Бундеслигу

Лондонский «Арсенал» отправил своего защитника Константиноса Мавропаноса в клуб Второй немецкой Бундеслиги «Нюрнберг».
22-летний игрок будет играть в Германии до конца сезона.
Отметим, что в этом сезоне Мавропанос не сыграл ни одного матча за основную команду «Арсенала», играя за «молодежку».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать Хакана Чалханоглу.
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Источник — ФК Арсенал Лондон
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