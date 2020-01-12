Арсенал может подписать Хакана Чалханоглу

«Арсенал» в ближайшее время может подписать хавбека «Милана» Хакана Чалханоглу.
Как сообщает The Sun, в услугах игрока лично заинтересован новый тренер «канониров» Микель Артета, желающий добавить составу глубины.
Издание отмечает, что «Арсенал» арендует Чалханоглу до конца сезона с правом выкупа.
В этом сезоне турок провел 18 матчей в Серии А в этом сезоне, забил два гола и отдал результативную передачу.
Ожидается, что из-за долгов «Милан» готов продать футболиста.
Напомним, что этой зимой «Арсенал», скорее всего, покинет Гранит Джака.
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Источник — The Sun
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