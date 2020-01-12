Арсенал может подписать Хакана Чалханоглу

«Арсенал» в ближайшее время может подписать хавбека «Милана» Хакана Чалханоглу.

Как сообщает The Sun, в услугах игрока лично заинтересован новый тренер «канониров» Микель Артета, желающий добавить составу глубины.

Издание отмечает, что «Арсенал» арендует Чалханоглу до конца сезона с правом выкупа.

В этом сезоне турок провел 18 матчей в Серии А в этом сезоне, забил два гола и отдал результативную передачу.

Ожидается, что из-за долгов «Милан» готов продать футболиста.