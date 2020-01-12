Арсенал может подписать Хакана Чалханоглу

Лондонский клуб собирается усилиться полузащитником «Милана»

  • 12.01.2020 15:35
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Арсенал может подписать Хакана Чалханоглу
© Fanatik. Хакан Чалханоглу
«Арсенал» в ближайшее время может подписать хавбека «Милана» Хакана Чалханоглу.
 
Как сообщает The Sun, в услугах игрока лично заинтересован новый тренер «канониров» Микель Артета, желающий добавить составу глубины.
 
Издание отмечает, что «Арсенал» арендует Чалханоглу до конца сезона с правом выкупа.
 
В этом сезоне турок провел 18 матчей в Серии А в этом сезоне, забил два гола и отдал результативную передачу.
 
Ожидается, что из-за долгов «Милан» готов продать футболиста.
 
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Источник — The Sun

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