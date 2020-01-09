Арсенал хочет получить за Джаку 30 миллионов евро

Лондонцы готовы отпустить своего полузащитника

  • 09.01.2020 13:10
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Арсенал хочет получить за Джаку 30 миллионов евро
© Sonko News. Гранит Джака
«Арсенал» установил цену на полузащитника Гранита Джаку.
 
Как сообщает Tribal Football, лондонский клуб хочет получить за своего игрока 30 миллионов евро.
 
Напомним, что главным претендентом на Джаку является «Герта». Переговоры между клубами идут почти месяц. Ранее сообщалось, что игрок уже договорился о личном контракте с берлинцами.
 
Отметим, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что хочет, чтобы Джака остался в команде.
 
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Источник — Tribal Football

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