Герта и Арсенал согласовали трансфер Джаки

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в ближайшее время станет игроком «Герты».
Как сообщает The Independent, клубы уже согласовали аренду швейцарца.
Отмечается, что в соглашении между «Арсеналом» и «Гертой» будет прописана опция выкупа полузащитника. Ранее сообщалось, что трансфер Джаки зависит от решения тренера «канониров» Микеля Артеты.
В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 17 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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Источник — The Independent
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