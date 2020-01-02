Герта и Арсенал согласовали трансфер Джаки

Швейцарский хавбек вскоре вернется в Бундеслигу

  • 02.01.2020 10:34
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Герта и Арсенал согласовали трансфер Джаки
© Twitter. Гранит Джака
Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака в ближайшее время станет игроком «Герты».
 
Как сообщает The Independent, клубы уже согласовали аренду швейцарца.
 
Отмечается, что в соглашении между «Арсеналом» и «Гертой» будет прописана опция выкупа полузащитника. Ранее сообщалось, что трансфер Джаки зависит от решения тренера «канониров» Микеля Артеты.
 
В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 17 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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Источник — The Independent

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