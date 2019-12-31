Джака готов перейти в Герту

27-летний швейцарский полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака готов перейти в берлинскую «Герту» этой зимой.
Герта намерена взять футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа за 25 миллионов фунтов стерлингов. Окончательное решение относительно трансфера примет главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Гранита с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023-го года.
Источник — The Independent
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