Джака готов перейти в Герту

Окончательное решение о трансфере зависит от главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты

  • 31.12.2019 17:19
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Джака готов перейти в Герту
© Sonko News. Гранит Джака

27-летний швейцарский полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака готов перейти в берлинскую «Герту» этой зимой.

Герта намерена взять футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа за 25 миллионов фунтов стерлингов. Окончательное решение относительно трансфера примет главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Гранита с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023-го года.

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Источник — The Independent

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