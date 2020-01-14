Иван ОРДЕЦ: «Сборная Украины сильнее России»

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец оценил сравнил сборные России и Украины, а также чемпионаты этих стран.
— Хотел бы чтобы Россия и Украина сыграли на Евро-2020. Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений.
— Чья сборная сильнее?
— Украинская.
— Сборная, по вашему мнению, сильнее украинская. А если сравнить наши чемпионаты...
— ...То сильнее российский. В Украине на высоком уровне лишь «Шахтер», да киевское «Динамо». Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя на Кубок с «Шахтером» они всегда здорово играют. Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола.
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Источник — Спорт-Экспресс в России
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Было бы интересно услышать логические обоснования такой его позиции.
Как по мне, проводить такой матч, даже в рамках ЕВРО, категорически опасно - из-за угрозы массовых столкновений как на стадионе, так и за его пределами (пабы, площади и т.п.)
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Было бы интересно услышать логические обоснования такой его позиции.
Как по мне, проводить такой матч, даже в рамках ЕВРО, категорически опасно - из-за угрозы массовых столкновений как на стадионе, так и за его пределами (пабы, площади и т.п.)
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Было бы интересно услышать логические обоснования такой его позиции.
Как по мне, проводить такой матч, даже в рамках ЕВРО, категорически опасно - из-за угрозы массовых столкновений как на стадионе, так и за его пределами (пабы, площади и т.п.)
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Было бы интересно услышать логические обоснования такой его позиции.
Как по мне, проводить такой матч, даже в рамках ЕВРО, категорически опасно - из-за угрозы массовых столкновений как на стадионе, так и за его пределами (пабы, площади и т.п.)
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