Иван ОРДЕЦ: «Сборная Украины сильнее России»

Украинский защитник сравнил национальные команды

  • 14.01.2020 01:54
  • 647 просмотров
  • 7 комментариев
Иван ОРДЕЦ: «Сборная Украины сильнее России»
© Instagram. Иван Ордец

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец оценил сравнил сборные России и Украины, а также чемпионаты этих стран.

— Хотел бы чтобы Россия и Украина сыграли на Евро-2020. Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений.
 
—  Чья сборная сильнее?
—  Украинская.
 
—  Сборная, по вашему мнению, сильнее украинская. А если сравнить наши чемпионаты...
—  ...То сильнее российский. В Украине на высоком уровне лишь «Шахтер», да киевское «Динамо». Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя на Кубок с «Шахтером» они всегда здорово играют. Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола.
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Источник — Спорт-Экспресс в России

(3 голоса)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.01.2020 03:18
    0
    Maks7777, 14.01.2020 03:09
    Ответил в тему человек ,и защитник он норм ,президент наш одним столом сидит с Путиным а почему играть и повышать свой уровень он не должен ,да страна агрессор пол Западной Украины в России работает чего же щири патриоты туда едутт
    Нафига западенцам ехать в далёкую и ненавистную им Рашу, если в двух шагах есть Польша с куда большими зарплатами. Ты хоть думай, прежде чем бред писать.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.01.2020 03:16
    0
    ManUtd, 14.01.2020 02:35
    Возможно, матч способствовал бы нормализации отношений...
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Было бы интересно услышать логические обоснования такой его позиции.
    Как по мне, проводить такой матч, даже в рамках ЕВРО, категорически опасно - из-за угрозы массовых столкновений как на стадионе, так и за его пределами (пабы, площади и т.п.)
    Ничего страшного не случится, если заранее кинуть наряд полиции и жёстко контролировать это. Помню драку русских и поляков на евро 2012, вряд ли будет что-то жёще даже в теории.
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    Maks7777
    Maks7777, 14.01.2020 03:09
    -1
    Ответил в тему человек ,и защитник он норм ,президент наш одним столом сидит с Путиным а почему играть и повышать свой уровень он не должен ,да страна агрессор пол Западной Украины в России работает чего же щири патриоты туда едутт
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 14.01.2020 02:56
    0
    Конечно, после 13 000 убитых, отобранной территории и непрекращающихся угроз отобрать еще - какой-то футбольный матч всех помирит.
    Ссылка
    Gwynbleidd
      Gwynbleidd, 14.01.2020 02:54
    +2
    Нормализации отношений не хочет Х-ло. Пора бы это уже уяснить раз и навсегда. На этом конфликте вся его власть держится
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.01.2020 02:35
    +2
    Возможно, матч способствовал бы нормализации отношений...
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Было бы интересно услышать логические обоснования такой его позиции.
    Как по мне, проводить такой матч, даже в рамках ЕВРО, категорически опасно - из-за угрозы массовых столкновений как на стадионе, так и за его пределами (пабы, площади и т.п.)
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.01.2020 02:34
    +1
    Всё по делу. Я только вот не понимаю, у российских журналюх комплексы что ли? Всем украинцам в России задают вопросы про сравнения уровня чемпионатов. Вот чё в Бельгии никому из наших не задают такие вопросы про сравнения бельгийского и украинского??
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 14.01.2020 02:54
    +2
    Нормализации отношений не хочет Х-ло. Пора бы это уже уяснить раз и навсегда. На этом конфликте вся его власть держится
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.01.2020 02:35
    +2
    Возможно, матч способствовал бы нормализации отношений...
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Было бы интересно услышать логические обоснования такой его позиции.
    Как по мне, проводить такой матч, даже в рамках ЕВРО, категорически опасно - из-за угрозы массовых столкновений как на стадионе, так и за его пределами (пабы, площади и т.п.)
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.01.2020 02:34
    +1
    Всё по делу. Я только вот не понимаю, у российских журналюх комплексы что ли? Всем украинцам в России задают вопросы про сравнения уровня чемпионатов. Вот чё в Бельгии никому из наших не задают такие вопросы про сравнения бельгийского и украинского??
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.01.2020 03:18
    0
    Maks7777, 14.01.2020 03:09
    Ответил в тему человек ,и защитник он норм ,президент наш одним столом сидит с Путиным а почему играть и повышать свой уровень он не должен ,да страна агрессор пол Западной Украины в России работает чего же щири патриоты туда едутт
    Нафига западенцам ехать в далёкую и ненавистную им Рашу, если в двух шагах есть Польша с куда большими зарплатами. Ты хоть думай, прежде чем бред писать.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.01.2020 03:16
    0
    ManUtd, 14.01.2020 02:35
    Возможно, матч способствовал бы нормализации отношений...
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Было бы интересно услышать логические обоснования такой его позиции.
    Как по мне, проводить такой матч, даже в рамках ЕВРО, категорически опасно - из-за угрозы массовых столкновений как на стадионе, так и за его пределами (пабы, площади и т.п.)
    Ничего страшного не случится, если заранее кинуть наряд полиции и жёстко контролировать это. Помню драку русских и поляков на евро 2012, вряд ли будет что-то жёще даже в теории.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 14.01.2020 02:56
    0
    Конечно, после 13 000 убитых, отобранной территории и непрекращающихся угроз отобрать еще - какой-то футбольный матч всех помирит.
    Ссылка
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