Филипп БУДКОВСКИЙ: «Решение о снятии Вернидуба было непонятным»

Форвард Филипп Будковский, который недавно перешел из «Зари» в «Десну», рассказал о том, почему его выступления за луганский клуб в нынешнем сезоне были неудачными:

- Всем известно, что главный тренер «Зари» Виктор Скрипник использует непривычную для украинского футбола схему. Допускаете, что в нее вы не вписывались?

– Все может быть. Да, тактика «Зари» немного видоизменилась. Все стало по-другому – не так, как при Юрии Вернидубе. Я бы не сказал, что я совсем не вписывался, но где-то, может, чего-то не хватало. Видимо, это и сыграло роль.

- Кстати, о Вернидубе. Как в команде отреагировали на его майский уход из «Зари»?

– Это стало небольшим шоком. Никто не ожидал, что так случится. Тем более, что Юрий Николаевич почти десять лет проработал в этом клубе, сделав большой вклад в его успехи.

Не думал, что его могут снять с поста главного тренера. Но так решило руководство клуба, хотя это решение для многих было непонятным.