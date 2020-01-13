КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси плачет из-за травмы Суареса

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над форвардами «Барселоны» Лионелем Месси и Антуаном Гризманном.
Ранее сообщалось, что уругвайский нападающий «блаугранас» Луис Суарес пропустит длительный срок из-за травмы.
«Как Лионель Месси справится без Луиса Суареса? Время сиять Антуану Гризманну», — прокомментировал Момани свою работу.
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Источник — Instagram
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