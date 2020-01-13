КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси плачет из-за травмы Суареса

Сможет ли Антуан Гризманн заменить звездного уругвайского форварда?

  • 13.01.2020 20:30
  • 1151 просмотр
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси плачет из-за травмы Суареса
© ФК Барселона. Лионель Месси

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над форвардами «Барселоны» Лионелем Месси и Антуаном Гризманном.

Ранее сообщалось, что уругвайский нападающий «блаугранас» Луис Суарес пропустит длительный срок из-за травмы.

«Как Лионель Месси справится без Луиса Суареса? Время сиять Антуану Гризманну», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 21:00
    0
    Суарес ржачно вышел
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 21:00
    0
    Суарес ржачно вышел
    Ссылка
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