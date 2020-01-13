Александр СВАТОК: «Вариант с Россией отпал сразу»

Защитник «Днепра-1» - о возвращении в УПЛ

  • 13.01.2020 19:50
  • 1195 просмотров
  • 8 комментариев
Александр СВАТОК: «Вариант с Россией отпал сразу»
© СК Днепр-1. Александр Сваток

В конце прошлого года Александр Сваток вернулся в УПЛ, подписав контракт с «Днепром-1». Сваток рассказал о том, как принял такое решение:

«У меня было несколько предложений из Турции, Польши и России. Вариант с Россией сразу отпадал, а клубы Турции и Польши мне показались менее привлекательными, чем предложение «Днепра‑1».

По моим ощущениям, это тот же «Днепр» - львиная доля ребят, тренерский штаб и персонал остались. База та же. Стадион. Со многими ребятами я оставался на связи: Когут, Вакулко, Кравченко, Лопыренок, Супряга.

Я знаю требования и амбиции Михайленко. Все это мне импонирует. Михайленко старается привить «Днепру» современный, нескучный футбол. У него все ребята понимают, что и для чего делают. Я точно знаю, что у Михайленко можно расти, как футболист».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(8 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 21:14
    0
    Теперь надо игрой доказать-что надеются на тебя не напрасно..... если с таким усилением Днепр не войдет в первую 6-ку-значит все приобретения-пустышки
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 13.01.2020 21:01
    +1
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    ll_pogulianka_ll
    online
      ll_pogulianka_ll, 13.01.2020 20:58
    +5
    Petrov20, 13.01.2020 20:33
    вариант с россией отпал сразу ты там и даром не нужен да и нигде не нужен
    Єпать,він чимось тебе образив??? Не переймайся,можливо тобі теж пощастить в цьому житті
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    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 13.01.2020 20:34
    -11
    Красава,возьми с полки пирожок.
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    Petrov20
    online
      Petrov20, 13.01.2020 20:33
    -12
    вариант с россией отпал сразу ты там и даром не нужен да и нигде не нужен
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 13.01.2020 20:15
    +6
    Красава. Це вам не кормілєц і не Ярік. 👍🇺🇦
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    Спиридон Голопупенко
    online
    Спиридон Голопупенко, 13.01.2020 20:05
    -5
    у меня и без этой херни орёт ,хотя мне уже 65
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    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 19:56
    +1
    мы тоже знаем что это тот же днепр...это для кидка по зарплатам тренерам и игрокам сделано....так что тоже там не расслабляйтесь
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 13.01.2020 20:15
    +6
    Красава. Це вам не кормілєц і не Ярік. 👍🇺🇦
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
    online
      ll_pogulianka_ll, 13.01.2020 20:58
    +5
    Petrov20, 13.01.2020 20:33
    вариант с россией отпал сразу ты там и даром не нужен да и нигде не нужен
    Єпать,він чимось тебе образив??? Не переймайся,можливо тобі теж пощастить в цьому житті
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 13.01.2020 21:01
    +1
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 19:56
    +1
    мы тоже знаем что это тот же днепр...это для кидка по зарплатам тренерам и игрокам сделано....так что тоже там не расслабляйтесь
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 21:14
    0
    Теперь надо игрой доказать-что надеются на тебя не напрасно..... если с таким усилением Днепр не войдет в первую 6-ку-значит все приобретения-пустышки
    Ссылка
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