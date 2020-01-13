Александр СВАТОК: «Вариант с Россией отпал сразу»

В конце прошлого года Александр Сваток вернулся в УПЛ, подписав контракт с «Днепром-1». Сваток рассказал о том, как принял такое решение:

«У меня было несколько предложений из Турции, Польши и России. Вариант с Россией сразу отпадал, а клубы Турции и Польши мне показались менее привлекательными, чем предложение «Днепра‑1».

По моим ощущениям, это тот же «Днепр» - львиная доля ребят, тренерский штаб и персонал остались. База та же. Стадион. Со многими ребятами я оставался на связи: Когут, Вакулко, Кравченко, Лопыренок, Супряга.

Я знаю требования и амбиции Михайленко. Все это мне импонирует. Михайленко старается привить «Днепру» современный, нескучный футбол. У него все ребята понимают, что и для чего делают. Я точно знаю, что у Михайленко можно расти, как футболист».