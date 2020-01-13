Мельбурн, ты красивый! Цуренко показала потрясающее фото

Украинская теннисистка настраивается перед стартом Australian Open

  • 13.01.2020 19:15
  • 1657 просмотров
  • 1 комментарий
Мельбурн, ты красивый! Цуренко показала потрясающее фото
© Instagram. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко настраивается перед стартом Australian Open. Накануне старта украинка опубликовала потрясающее фото из Австралии и подписала его: «Мельбурн, ты красивый!»

В основной сетке Australian Open сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. Также в квалификации выступят еще четыре украинки.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Berezyak1999
      Berezyak1999, 13.01.2020 19:30
    +8
    Спочатку написали "сногсшибательное фото", тепер виправили на "потрясающее ".
    Може ми не ті фото дивимось
    Ссылка
    Berezyak1999
      Berezyak1999, 13.01.2020 19:30
    +8
    Спочатку написали "сногсшибательное фото", тепер виправили на "потрясающее ".
    Може ми не ті фото дивимось
    Ссылка
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