Мельбурн, ты красивый! Цуренко показала потрясающее фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко настраивается перед стартом Australian Open. Накануне старта украинка опубликовала потрясающее фото из Австралии и подписала его: «Мельбурн, ты красивый!»
В основной сетке Australian Open сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. Также в квалификации выступят еще четыре украинки.
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Источник — Instagram
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Може ми не ті фото дивимось
Може ми не ті фото дивимось
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