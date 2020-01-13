Мельбурн, ты красивый! Цуренко показала потрясающее фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко настраивается перед стартом Australian Open. Накануне старта украинка опубликовала потрясающее фото из Австралии и подписала его: «Мельбурн, ты красивый!»

В основной сетке Australian Open сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. Также в квалификации выступят еще четыре украинки.