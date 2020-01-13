Олимпик сыграет с двумя Спартаками

Стало известно, с какими командами сыграет донецкий «Олимпик» на зимних учебно-тренировочных сборах. С 13-го на 14-е января олимпийцы рейсом из аэропорта Борисполь отправятся в турецкую Анталию, где команду ждет двухнедельный тренировочный сбор. За это время команда Висенте Гомеса проведет 5 товарищеских матчей.

17.01 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Вииторул» (Констанца, Румыния)

18.01 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Сабаил» (Баку, Азербайджан)

22.01 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Спартак» (Суботица, Сербия)

26.01 «Олимпик» (Донецк, Украина) — ФК «Спартак» (Трнава, Словакия)

27.01 «Олимпик» (Донецк, Украина) – ФК «Корона» (Кельце, Польша)

Информация о времени начала и месте проведения игр будет известна позже.