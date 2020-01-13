Не сошлись во мнениях. Главный тренер подрался со спортивным директором

Дела у французского «Бордо» идут из рук вон плохо

  • 13.01.2020 18:31
  • 1866 просмотров
  • 6 комментариев
Не сошлись во мнениях. Главный тренер подрался со спортивным директором
© ФК Бордо. Пауло Соуза
Главный тренер французского «Бордо» Пауло Соуза и спортивный директор Эдуардо Масия подрались 11 января вечером.
 
Инцидент произошел в субботу вечером после поражения «Бордо» в матче Лиги 1 с «Лионом» (1:2).
 
Предметом их разногласий были амбиции, которые в настоящее время демонстрируют «жирондинцы» на трансферном рынке, а также тактика, используемая при попытке продать игроков, и отсутствие согласия о том, кто должен уйти из клуба.
 
Никаких непосредственных последствий для каждого из специалистов после этой ссоры нет, по крайней мере, до сих пор.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 19:51
    0
    понятно почему лужного сплавили
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 19:51
    0
    понятно почему лужного сплавили
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.01.2020 19:43
    0
    відео де?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 13.01.2020 18:59
    0
    Limb-Ur, 13.01.2020 18:40
    Хуг, хорошо ,что не в киевском "Динамо".
    Ахметов vs Палкин тоже было бы весело.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 13.01.2020 18:55
    -1
    Limb-Ur, 13.01.2020 18:40
    Хуг, хорошо ,что не в киевском "Динамо".
    Плохо
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 13.01.2020 18:40
    -2
    Хуг, хорошо ,что не в киевском "Динамо".
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 19:51
    0
    понятно почему лужного сплавили
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 19:51
    0
    понятно почему лужного сплавили
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.01.2020 19:43
    0
    відео де?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 13.01.2020 18:59
    0
    Limb-Ur, 13.01.2020 18:40
    Хуг, хорошо ,что не в киевском "Динамо".
    Ахметов vs Палкин тоже было бы весело.
    Ссылка
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