Не сошлись во мнениях. Главный тренер подрался со спортивным директором

Главный тренер французского «Бордо» Пауло Соуза и спортивный директор Эдуардо Масия подрались 11 января вечером.

Инцидент произошел в субботу вечером после поражения «Бордо» в матче Лиги 1 с «Лионом» (1:2).

Предметом их разногласий были амбиции, которые в настоящее время демонстрируют «жирондинцы» на трансферном рынке, а также тактика, используемая при попытке продать игроков, и отсутствие согласия о том, кто должен уйти из клуба.

Никаких непосредственных последствий для каждого из специалистов после этой ссоры нет, по крайней мере, до сих пор.