Не сошлись во мнениях. Главный тренер подрался со спортивным директором

Главный тренер французского «Бордо» Пауло Соуза и спортивный директор Эдуардо Масия подрались 11 января вечером.
Инцидент произошел в субботу вечером после поражения «Бордо» в матче Лиги 1 с «Лионом» (1:2).
Предметом их разногласий были амбиции, которые в настоящее время демонстрируют «жирондинцы» на трансферном рынке, а также тактика, используемая при попытке продать игроков, и отсутствие согласия о том, кто должен уйти из клуба.
Никаких непосредственных последствий для каждого из специалистов после этой ссоры нет, по крайней мере, до сих пор.
En marge de la défaite des @girondins hier soir, une altercation a eu lieu entre @paulomcdsousa et Eduardo Macia !— Girondinfos (@Girondinfos) January 12, 2020
L’objet de la discorde serait, semble-t-il, un désaccord sur les objectifs de renfort du mercato @girondins , sur les éventuels départs et sur la tactique employée. pic.twitter.com/nQZhMVAyFf
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Источник — Sport.ua
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