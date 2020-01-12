20-й тур Лиги 1. Лион в гостях обыграл Бордо, Брест забил 5 голов Тулузе

11 января состоялись 6 матчей 20-го тура чемпионата Франции 2019/20. Ниже приведены результаты игрового дня. «Лион» в гостях обыграл «Бордо» (2:1), «Брест» забил 5 голов «Тулузе».
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (45 очков), далее идут «Марсель» (41), «Ренн» (33), «Лилль» (31).
Лига 1. 20-й тур
«Бордо» – «Лион» – 1:2
Голы: Бриан, 15 (1:0). Корне, 50 (1:1). Дембеле, 53 (1:2).
«Амьен» – «Монпелье» – 1:2
Голы: Дибасси, 14 (1:0). Лаборд, 50 (1:1). Делор, 83 (1:2).
«Тулуза» – «Брест» – 2:5
Голы: Курт, 7 (0:1). Диаките, 16 (1:1). Диаките, 20 (2:1). Шарбоннье, 72 (2:2). Шарбоннье, 77 (2:3). Мбок, 79 (2:4). Кардона, 85 (2:5).
«Анже» – «Ницца» – 1:1
Голы: Тиуб, 37 (1:0). Сиприен, 45+5 – с пенальти (1:1).
«Метц» – «Страсбур» – 1:0
Гол: Бой, 68.
«Ним» – «Реймс» – 2:0
Голы: Рипар, 15 (1:0). Бенраху, 90+3 (2:0).
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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