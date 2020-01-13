Тоттенхэм намерен подписать Кавани или Пентека

Лондонский «Тоттенхэм», главным тренером которого является португальский специалист Жозе Моуриньо, хочет усилить линию атаки в этом январе.

В качестве основных кандидатур «Тоттенхэм» рассматривает 32-летнего уругвайского форварда ПСЖ Эдинсона Кавани и 24-летнего польского нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека.

В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

Пентек сыграл за «Милан» 18 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается в €32 миллиона.

Ранее сообщалось, что английский форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму и выбыл на длительный срок.