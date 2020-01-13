Сергей ШИЩЕНКО: «Сборная Украины способна достойно выступить на Евро-2020»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Шищенко поделился ожиданиями от выступления украинской национальной команды на Евро-2020.
«Это будет особый год, ведь «сине-желтых» ждет финальная часть чемпионата Европы. Матчи с Португалией показали, что наша команда способна и в финале выступить достойно. Уверен, что ребята порадуют страну хорошим результатом. Конечно, сборные Нидерландов и Австрии сильные, но ребятам по силам сыграть достойно и хорошо выступить на Евро-2020», — считает Шищенко.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.