Сергей ШИЩЕНКО: «Сборная Украины способна достойно выступить на Евро-2020»

Специалист надеется на успешную игру «сине-желтых» на чемпионате Европы

  • 13.01.2020 17:28
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Сергей ШИЩЕНКО: «Сборная Украины способна достойно выступить на Евро-2020»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Шищенко

Бывший футболист сборной Украины Сергей Шищенко поделился ожиданиями от выступления украинской национальной команды на Евро-2020.

«Это будет особый год, ведь «сине-желтых» ждет финальная часть чемпионата Европы. Матчи с Португалией показали, что наша команда способна и в финале выступить достойно. Уверен, что ребята порадуют страну хорошим результатом. Конечно, сборные Нидерландов и Австрии сильные, но ребятам по силам сыграть достойно и хорошо выступить на Евро-2020», — считает Шищенко.

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Источник — zbirna.com

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