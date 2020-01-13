Роман ГРИГОРЧУК: «Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед»

Казахстанский клуб «Астана» расторг контракт с украинским специалистом

  • 13.01.2020 14:57
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Роман ГРИГОРЧУК: «Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед»
© ФК Астана. Роман Григорчук
Казахстанский клуб «Астана» по соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Романом Григорчуком. После официального расставания с шестикратными чемпионами Казахстана украинский специалист поделился своими эмоциями от ухода из столичного клуба:
 
«Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед. Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб, футболистов, с кем мы прошли хороший совместный отрезок пути вместе с «Астаной». В первую очередь я хотел бы всем пожелать здоровья, и конечно, больших достижений в футболе.
 
Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые создавали эту прекрасную атмосферу на наших домашних матчах. Конечно, я буду следить дальше за «Астаной», желать побед, и уверен, что клуб продолжит ставить только самые высокие цели.
 
Самое яркое воспоминание за полтора года в клубе? Если выделить одну игру, то я бы поставил на особое место матч против БАТЭ. Это была очень важная для нас игра за попадание в группу Лиги Европы, и эта игра нам действительно удалась, если говорить о качестве футбола».
 
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Источник — ФК Астана

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