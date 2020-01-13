Десна проведет 4 спарринга на первом сборе в Турции

Черниговская «Десна» проведет четыре контрольных матча на первом тренировочном сборе в Турции, сообщает пресс-служба клуба.
Соперниками команды Александра Рябоконя станут «Нефтчи» (Азербайджан), «Хартберг» (Австрия), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Слован» (Чехия).
Предлагаем ознакомиться с расписанием ближайших спаррингов «Десны»:
24.01. «Десна» – «Нефтчи» (Азербайджан)
28.01. «Десна» – «Хартберг» (Австрия)
02.02. «Десна» – «Сараево» (Босния и Герцеговина)
04.02. «Десна» – «Слован» (Чехия)
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Источник — Sport.ua
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