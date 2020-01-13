Десна проведет 4 спарринга на первом сборе в Турции

Команда Александра Рябоконя уже определилась с соперниками

  • 13.01.2020 15:09
  • 151 просмотр
  • 1 комментарий
Десна проведет 4 спарринга на первом сборе в Турции
© ФК Десна Чернигов
Черниговская «Десна» проведет четыре контрольных матча на первом тренировочном сборе в Турции, сообщает пресс-служба клуба.
 
Соперниками команды Александра Рябоконя станут «Нефтчи» (Азербайджан), «Хартберг» (Австрия), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Слован» (Чехия).
 
Предлагаем ознакомиться с расписанием ближайших спаррингов «Десны»:
 
24.01. «Десна» – «Нефтчи» (Азербайджан)
 
28.01. «Десна» – «Хартберг» (Австрия)
 
02.02. «Десна» – «Сараево» (Босния и Герцеговина)
 
04.02. «Десна» – «Слован» (Чехия)
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 15:12
    0
    Десне надо попытаться удивить в кубке-там все решает настрой на одну игру и шансов поболее пробиться в евротурниры чем через чемпионат
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 15:12
    0
    Десне надо попытаться удивить в кубке-там все решает настрой на одну игру и шансов поболее пробиться в евротурниры чем через чемпионат
    Ссылка
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