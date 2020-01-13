Аделаида. Определилась соперница Ястремской во втором круге

19-летняя украинка сразится с экс-первой ракеткой мира

  • 13.01.2020 13:07
  • 1057 просмотров
  • 1 комментарий
Аделаида. Определилась соперница Ястремской во втором круге
© WTA. Анжелик Кербер
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет во втором круге хардового Премьера в Аделаиде против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер (№18 WTA).
 
В поединке первого круга немка легко обыграла китаянку Ван Цян (№28 WTA).
 
Аделаида. Первый круг
Анжелик Кербер (Германия) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 6:3
 
Отметим, что это будет первая встреча Ястремской и Кербер. Ранее украинка обыграла венгерскую теннисистку Тимеу Бабош.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 13.01.2020 13:11
    +1
    Анджелік майже не робила помилок, тяжко буде Даяні! Віримо!!!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 13.01.2020 13:11
    +1
    Анджелік майже не робила помилок, тяжко буде Даяні! Віримо!!!
    Ссылка
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