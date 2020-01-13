Аделаида. Определилась соперница Ястремской во втором круге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет во втором круге хардового Премьера в Аделаиде против экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер (№18 WTA).
В поединке первого круга немка легко обыграла китаянку Ван Цян (№28 WTA).
Аделаида. Первый круг
Анжелик Кербер (Германия) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 6:3
Отметим, что это будет первая встреча Ястремской и Кербер. Ранее украинка обыграла венгерскую теннисистку Тимеу Бабош.
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Источник — Sport.ua
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