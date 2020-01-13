Александрия близка к подписанию забивного хавбека

25-летний украинский полузащитник Богдан Мышенко близок к переходу в «Александрию».

Мышенко уже тренируется в составе команды Владимира Шарана. Богдан может сыграть на обеих флангах полузащиты.

Отметим, что Мышенко является воспитанником донецкого «Металлурга», но последние два сезона провел в Беларуси, где выступал за «Торпедо-БелАЗ».

В чемпионате Беларуси хавбек отличился бомбардирскими качествами. В 54 матчах Мышенко забил 12 мячей, а также отдал 7 результативных передач.