Александрия близка к подписанию забивного хавбека

25-летний украинский полузащитник Богдан Мышенко близок к переходу в «Александрию».
Мышенко уже тренируется в составе команды Владимира Шарана. Богдан может сыграть на обеих флангах полузащиты.
Отметим, что Мышенко является воспитанником донецкого «Металлурга», но последние два сезона провел в Беларуси, где выступал за «Торпедо-БелАЗ».
В чемпионате Беларуси хавбек отличился бомбардирскими качествами. В 54 матчах Мышенко забил 12 мячей, а также отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Александрия» проведет 5 спаррингов на сборах в Турции.
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Источник — Sport.ua
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Так "супер" забивний!!! Так ще й у якому чемпіонаті!!!
Так "супер" забивний!!! Так ще й у якому чемпіонаті!!!
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