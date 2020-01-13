Александрия близка к подписанию забивного хавбека

Богдан Мышенко усилит команду Владимира Шарана

  • 13.01.2020 13:31
  • 863 просмотра
  • 2 комментария
Александрия близка к подписанию забивного хавбека
© ФК Торпедо-БелАЗ. Богдан Мышенко
25-летний украинский полузащитник Богдан Мышенко близок к переходу в «Александрию».
 
Мышенко уже тренируется в составе команды Владимира Шарана. Богдан может сыграть на обеих флангах полузащиты.
 
Отметим, что Мышенко является воспитанником донецкого «Металлурга», но последние два сезона провел в Беларуси, где выступал за «Торпедо-БелАЗ».
 
В чемпионате Беларуси хавбек отличился бомбардирскими качествами. В 54 матчах Мышенко забил 12 мячей, а также отдал 7 результативных передач.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    VVO
      VVO, 13.01.2020 13:41
    0
    У чемпіонаті Білорусі хавбек відзначився бомбардирськими якостями. У 54 матчах Мишенко забив 12 м'ячів, а також віддав 7 результативних передач.
    Так "супер" забивний!!! Так ще й у якому чемпіонаті!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.01.2020 13:34
    +1
    Заголовок как будто Месси подписали
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.01.2020 13:34
    +1
    Заголовок как будто Месси подписали
    Ссылка
    VVO
      VVO, 13.01.2020 13:41
    0
    У чемпіонаті Білорусі хавбек відзначився бомбардирськими якостями. У 54 матчах Мишенко забив 12 м'ячів, а також віддав 7 результативних передач.
    Так "супер" забивний!!! Так ще й у якому чемпіонаті!!!
    Ссылка
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