Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Своим физическим состоянием доволен»

Украинский биатлонист – о 15-м месте в масс-старте

  • 13.01.2020 13:12
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Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Своим физическим состоянием доволен»
© Украинский биатлон. Дмитрий Пидручный
Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал 15 место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
 
– Даже после двухнедельного перерыва нет ощущения, что сезон только начинается. Уже чувствуется, что сезон в полную идет и этот перерыв никак не повлиял на меня.
 
– В каких кондициях ты находишься сейчас? Состояние лучше, чем было в конце прошлого этапа?
– Сравнивать трудно, но, в общем, своим физическим состоянием доволен и, честно, думал, что сегодня будет труднее бежать. Потому что дома нет возможности нормально потренироваться на лыжах: снег был, но немного. Также неделю не стрелял, не держал винтовку в руках. И из-за этого перерыв переживал, думал будет стрелять труднее. В принципе, стрелял нормально, все, как всегда. Эти четыре промаха - чисто из-за того, что погода была тяжелая. Как видим, все мазали. Никто «в ноль» не отстрелялся; кто-то - больше, кто-то - меньше. Пытался стрелять в своем ритме. Больше переживал. Но на сегодняшний день я доволен.
 
– После предыдущих гонок ребята жаловались, что трасса очень плохая. Сегодня погодные условия несколько изменились. Как тебе показалось?
– Не скажу, что трасса такая ужасная. Но есть места, где камни, грязная трасса. Но я думал, что будет хуже. Не знаю, как было в спринте, но ребята говорили, что было гораздо хуже, чем сегодня. Сейчас немного подморозило и трасса стала более жесткой. В общем, трасса более-менее нормальная. Конечно, далека от идеальной, но соревноваться на ней можно. Ситуация не какая-то катастрофическая.
 
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Источник — Украинский биатлон

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