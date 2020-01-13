ФОТО. Первая победа Ястремской в новом сезоне. Как это было

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) выиграла матч первого круга на хардовом Премьере в Аделаиде.
Это была дебютная победа 19-летней украинки в новом сезоне.
Как это было – на фото ниже:
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Источник — Sport.ua
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