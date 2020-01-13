Тоттенхэм в ближайшее время подпишет хавбека Бенфики Фернандеша

«Тоттенхэм» вскоре усилит свой состав хавбеком «Бенфики» Жедсоном Фернандешом.

Как сообщает Record, лондонский клуб арендует футболиста на полтора года с опцией выкупа. Отмечается, что за Фернандеша «шпорам» придется заплатить 60 миллионов евро.

В этом сезоне Фернандеш провел 7 матчей в чемпионате Португалии.