Тоттенхэм в ближайшее время подпишет хавбека Бенфики Фернандеша

«Тоттенхэм» вскоре усилит свой состав хавбеком «Бенфики» Жедсоном Фернандешом.
Как сообщает Record, лондонский клуб арендует футболиста на полтора года с опцией выкупа. Отмечается, что за Фернандеша «шпорам» придется заплатить 60 миллионов евро.
В этом сезоне Фернандеш провел 7 матчей в чемпионате Португалии.
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Источник — record.pt
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