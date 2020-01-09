Челси сделал предложение о подписании Фернандеша

Лондонский «Челси» сделал предложение португальской «Бенфике» о подписании 21-летнего правого полузащитника Жедсона Фернандеша.
«Синие» намерены взять футболиста в аренду сроком на полтора года с правом выкупа. Фернандешем также интересуется «Вест Хэм», последнее слово останется за футболистом.
В текущем сезоне Жедсон провел за «Бенфику» 13 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «орлами» рассчитан до лета 2023-го года.
В активе Фернандеша 2 матча в составе сборной Португалии.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.