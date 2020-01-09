Челси сделал предложение о подписании Фернандеша

Лондонский «Челси» сделал предложение португальской «Бенфике» о подписании 21-летнего правого полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Синие» намерены взять футболиста в аренду сроком на полтора года с правом выкупа. Фернандешем также интересуется «Вест Хэм», последнее слово останется за футболистом.

В текущем сезоне Жедсон провел за «Бенфику» 13 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «орлами» рассчитан до лета 2023-го года.

В активе Фернандеша 2 матча в составе сборной Португалии.