Челси сделал предложение о подписании Фернандеша

Лондонскому клубу нужен игрок «Бенфики»

  • 09.01.2020 01:12
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Челси сделал предложение о подписании Фернандеша
© 90min.com. Жедсон Фернандеш

Лондонский «Челси» сделал предложение португальской «Бенфике» о подписании 21-летнего правого полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Синие» намерены взять футболиста в аренду сроком на полтора года с правом выкупа. Фернандешем также интересуется «Вест Хэм», последнее слово останется за футболистом.

В текущем сезоне Жедсон провел за «Бенфику» 13 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «орлами» рассчитан до лета 2023-го года.

В активе Фернандеша 2 матча в составе сборной Португалии.

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Источник — Sky Sports

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