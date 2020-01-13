Пеп ГВАРДИОЛА: «Агуэро – один из лучших футболистов в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Астон Виллой».
Напомним, встреча завершилась со счетом 6:1, хет-триком отметился недавно восстановившийся после травмы Серхио Агуэро.
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Источник — Sport.ua
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