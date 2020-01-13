ВИДЕО. В стиле Суареса. Вальверде ценой удаления спас команду от поражения

21-летний уругваец повторил трюк своего соотечественника

  • 13.01.2020 10:37
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ВИДЕО. В стиле Суареса. Вальверде ценой удаления спас команду от поражения
© ФК Реал Мадрид
Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде стал настоящим героем своего клуба в финальном поединке за Суперкубок Испании, в котором «сливочные» лишь в серии пенальти обыграли «Атлетико».
 
Но все могло закончиться еще в дополнительное время. На 115-й минуте Альваро Мората убежал в быстрый отрыв и уже был близок к выходу один на один с Тибо Куртуа. К счастью для «королевского клуба», Вальверде успел до штрафной площади сбить нападающего команды Диего Симеона и ценой прямой красной карточки избежать голевого момента и, с большой вероятностью, поражения.
 
Спасительный фол Вальверде 
 
 
Кое-что подобное мы наблюдали в концовке четвертьфинального матче Уругвай – Гана на ЧМ-2010, когда Луис Суарес отбил руками летящий в ворота мяч и был сразу же удален главным арбитром матча. Тогда африканцы не реализовали пенальти, также проиграв в серии одиннадцатиметровых.
 
Суарес против Ганы
 

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Источник — Sport.ua

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