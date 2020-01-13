ВИДЕО. В стиле Суареса. Вальверде ценой удаления спас команду от поражения

Федерико Вальверде стал настоящим героем своего клуба в финальном поединке за Суперкубок Испании, в котором «сливочные» лишь Уругвайский полузащитник «Реала»стал настоящим героем своего клуба в финальном поединке за Суперкубок Испании, в котором «сливочные» лишь в серии пенальти обыграли «Атлетико»

Но все могло закончиться еще в дополнительное время. На 115-й минуте Альваро Мората убежал в быстрый отрыв и уже был близок к выходу один на один с Тибо Куртуа. К счастью для «королевского клуба», Вальверде успел до штрафной площади сбить нападающего команды Диего Симеона и ценой прямой красной карточки избежать голевого момента и, с большой вероятностью, поражения.

Спасительный фол Вальверде

Кое-что подобное мы наблюдали в концовке четвертьфинального матче Уругвай – Гана на ЧМ-2010, когда Луис Суарес отбил руками летящий в ворота мяч и был сразу же удален главным арбитром матча. Тогда африканцы не реализовали пенальти, также проиграв в серии одиннадцатиметровых.

Суарес против Ганы

