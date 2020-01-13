Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не смогла показать свой самый лучший теннис»

Украинка добыла свою первую победу в новом сезоне

  • 13.01.2020 09:46
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не смогла показать свой самый лучший теннис»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Тимеу Бабош в первом матче турнира в Аделаиде. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3.

«О сопернице я не думала как о «лаки лузере», она отличный игрок, я старалась сохранять свою обычную концентрацию. Я старалась показать свой самый лучший теннис, к сожалению, не смогла, но по крайней мере я старалась сделать все, что в моих силах. Сегодня у меня был не самый лучший прием, я постараюсь потренироваться и лучше подготовиться к следующему матчу. Насколько я обращаю внимание на соперницу во время игры? Мой тренер говорит мне фокусироваться на себе, это то, что я стараюсь делать», - сказала Ястремская.

Во втором круге Ястремская сразится с немкой Анжелик Кербер или китаянкой Ван Цян.

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Источник — Большой теннис Украины

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