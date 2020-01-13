Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не смогла показать свой самый лучший теннис»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Тимеу Бабош в первом матче турнира в Аделаиде. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3.

«О сопернице я не думала как о «лаки лузере», она отличный игрок, я старалась сохранять свою обычную концентрацию. Я старалась показать свой самый лучший теннис, к сожалению, не смогла, но по крайней мере я старалась сделать все, что в моих силах. Сегодня у меня был не самый лучший прием, я постараюсь потренироваться и лучше подготовиться к следующему матчу. Насколько я обращаю внимание на соперницу во время игры? Мой тренер говорит мне фокусироваться на себе, это то, что я стараюсь делать», - сказала Ястремская.

Во втором круге Ястремская сразится с немкой Анжелик Кербер или китаянкой Ван Цян.