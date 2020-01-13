Рейтинг WTA. Ястремская потеряла две строчки, Свитолина сохранила позицию

Лопатецкая начинает терять очки за прошлогодние победы

  • 13.01.2020 09:50
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Рейтинг WTA. Ястремская потеряла две строчки, Свитолина сохранила позицию
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Минувшая неделя стала первой в новом сезоне. Девушки сыграли на трех турнирах, очков было разыграно довольно много.
 
В первой десятке случились сразу три изменения, но, как это ни странно, наиболее важным стала рокировка Кики Бертенс и Серены Уильямс. В свете того, что Бьянка Андрееску снялась с Открытого чемпионата Австралии, это будет означать, что Элина Свитолина сможет встретиться с легендарной американкой не ранее полуфинала.
 
Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Даяна Ястремская потеряла две позиции, но во время жеребьевки Australian Open это ничего в худшую сторону не поменяет. Также стоит отметить небольшой прогресс Марты Костюк и потерю большого количества очков Дарьей Лопатецкой. 

Украинки в топ-350 рейтинга WTA

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Источник — Sport.ua

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