Рейтинг WTA. Ястремская потеряла две строчки, Свитолина сохранила позицию

Минувшая неделя стала первой в новом сезоне. Девушки сыграли на трех турнирах, очков было разыграно довольно много.

В первой десятке случились сразу три изменения, но, как это ни странно, наиболее важным стала рокировка Кики Бертенс и Серены Уильямс. В свете того, что Бьянка Андрееску снялась с Открытого чемпионата Австралии , это будет означать, что Элина Свитолина сможет встретиться с легендарной американкой не ранее полуфинала.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Даяна Ястремская потеряла две позиции, но во время жеребьевки Australian Open это ничего в худшую сторону не поменяет. Также стоит отметить небольшой прогресс Марты Костюк и потерю большого количества очков Дарьей Лопатецкой.

Украинки в топ-350 рейтинга WTA