Ювентус больше не будет покупать игроков в январе

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что в январе клуб вряд ли будет покупать новых футболистов.
«Мы считаем, что у нас очень конкурентоспособный состав, и какое-то время СМИ говорили нам, что у нас слишком много игроков. Таким образом, кажется маловероятным, что мы подпишем еще кого-то в январе», - сказал Паратичи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sport Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.