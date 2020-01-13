Ювентус больше не будет покупать игроков в январе

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что в январе клуб вряд ли будет покупать новых футболистов.

«Мы считаем, что у нас очень конкурентоспособный состав, и какое-то время СМИ говорили нам, что у нас слишком много игроков. Таким образом, кажется маловероятным, что мы подпишем еще кого-то в январе», - сказал Паратичи.