Реал сравнялся с Барселоной по количеству выигранных трофеев

Таким образом мадридский клуб в 11-й раз выиграл этот трофей.

Всего в своей истории «Реал» завоевал 91 кубок. «Сливочные 33 раз становились чемпионами Испании, 19 раз завоевывали Кубок Испании, 13 раз Лигу чемпионов, также 7 раз побеждали на клубном чемпионате мира, четыре раза в Суперкубке Европы, дважды в Кубке УЕФА, а также по одному разу становились обладателями Кубка Эвы Дуарте и Кубка испанской лиги.

По общему количеству трофеев «Реал» сравнялся с «Барселоной», у которой также 91 трофей.