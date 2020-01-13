Реал сравнялся с Барселоной по количеству выигранных трофеев

«Реал» обыграл «Атлетико» (0:0, 4:1 пен) в финале Суперкубка Испании.
Таким образом мадридский клуб в 11-й раз выиграл этот трофей.
Всего в своей истории «Реал» завоевал 91 кубок. «Сливочные 33 раз становились чемпионами Испании, 19 раз завоевывали Кубок Испании, 13 раз Лигу чемпионов, также 7 раз побеждали на клубном чемпионате мира, четыре раза в Суперкубке Европы, дважды в Кубке УЕФА, а также по одному разу становились обладателями Кубка Эвы Дуарте и Кубка испанской лиги.
По общему количеству трофеев «Реал» сравнялся с «Барселоной», у которой также 91 трофей.
The scores are tied 🤝 pic.twitter.com/YMV9gh8LVc— Goal (@goal) January 12, 2020
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Источник — Sport.ua
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