Десна проведет спарринг с азербайджанским Нефтчи

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» начал сбор в Анталье (Турция). Команда Роберто Бордина провела свою первую тренировку в ходе турецкого этапа подготовки.
В Анталье «нефтяники» сыграют три товарищеских матча: с польским «Лодзем» (15 января), киевским «Динамо» (20 января) и черниговской «Десной» (24 января).
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Источник — Azerisport.com
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