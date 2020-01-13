Сборная Украины U-16 сыграет на Кубке Эгейского моря

Подопечные Сергея Нагорняка готовятся к участию в квалификационном раунде Евро-2021

  • 13.01.2020 04:54
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Сборная Украины U-16 сыграет на Кубке Эгейского моря
© УАФ. Сергей Нагорняк

В субботу вечером юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2004 года рождения) отправилась в Турцию. Там сине-желтые проведут мини-сбор и примут участие в турнире «Кубок Эгейского моря».

Сборные U-16, разделенные на две группы, сыграют по круговой системе, а затем в зависимости от мест, которые займут в своих квартетах, разыграют первое, третье, пятое и седьмое места.

Группа А

Турция, Ирландия, Косово, Танзания.

Группа В

Украина, Албания, Северная Македония, Южная Корея.

Расписание матчей сборной Украины

15.01.2020

Украина - Южная Корея (13.00)

17.01.2020

Украина - Албания (15.30)

19.01.2020

Северная Македония - Украина (13.00)

21.01.2020

Матч за седьмое место (13.00)

Матч за пятое место (13.00)

Матч за третье место (13.00)

Финал (15.30)

Приведено киевское время начала матчей.

Состав юношеской сборной Украины U-16:

Вратари: Юрий-Владимир Герета («Карпаты» Львов), Иван Дубовой («УФК-Карпаты» Львов).

Защитники: Даниил Славов, Георгий Тимошенко (оба - «ДЮСШ-11 Черноморец» Одесса), Андрей Китела, Назар Русяк, Богдан Слюбик (все - «Карпаты» Львов), Юрий Матвеев («УФК-Карпаты» Львов).

Полузащитники: Владимир Мельничук («Черноморец» Одесса), Егор Ярмолюк («Днепр»), Максим Луфаренко («ДЮСШ-11 Черноморец» Одесса), Иван Варфоломеев, Олег Федор, Роман Добрянский (все - «Карпаты» Львов), Никита Ситников, Роман Коренков (оба - УФК «Днепр»).

Нападающие: Денис Почапский («Шахтер» Донецк), Даниэль Кивинда («Днепр»), Андрей Столярчук («Карпаты» Львов), Вадим Сологуб («УФК-Карпаты» Львов), Денис Вирич (УФК «Днепр»).

Напомним, что подопечные Сергея Нагорняка готовятся к участию в квалификационном раунде Евро-2021 (U-17).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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