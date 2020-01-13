Сборная Сербии обыграла Испанию в финале ATP Cup со счетом 2:1. Таким образом, Сербия стала первой в истории командой, которая победила на этом турнире.
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты противостояния.
Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.