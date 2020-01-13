ВИДЕО. Как Сербия обыграла Испанию в финале ATP Cup

Сербы нанесли поражение команде Испании

  • 13.01.2020 04:34
  • 205 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Сербия обыграла Испанию в финале ATP Cup
© Twitter

Сборная Сербии обыграла Испанию в финале ATP Cup со счетом 2:1. Таким образом, Сербия стала первой в истории командой, которая победила на этом турнире.

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты противостояния.

Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.01.2020 05:17
    0
    Да что творили Рафа с джокером это невероятный уровень
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.01.2020 05:17
    0
    Да что творили Рафа с джокером это невероятный уровень
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности