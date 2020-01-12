Даяна Ястремская – Тимеа Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 13 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№22 WTA) стартует на хардовом Премьере в Аделаиде.

Соперницей украинки станет Тимеа Бабош из Венгрии (№87 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после матча Голубич – Кенин. Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.

Ранее девушки не встречались.

Во втором круге победительница матча сразится с немкой Анжелик Кербер или китаянкой Ван Цян.