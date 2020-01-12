Гладкий может сменить клуб в Турции

О возможном трансфере 32-летнего игрока сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгун. Новым клубом Гладкого может стать «Фатих Карагюмрюк», который также выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.
В нынешнем сезоне Гладкий за «Адана Демирспор» сыграл 10 матчей, в которых забил 3 гола. Нынешний клуб Гладкого после 17-ти туров идет 8-м в турнирной таблице.
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