Гладкий может сменить клуб в Турции

Экс-форвард «Шахтера» и «Динамо» поменяет команду

  • 12.01.2020 21:55
  • 758 просмотров
  • 1 комментарий
Гладкий может сменить клуб в Турции
© ФК Адана Демирспор

О возможном трансфере 32-летнего игрока сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгун. Новым клубом Гладкого может стать «Фатих Карагюмрюк», который также выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.

В нынешнем сезоне Гладкий за «Адана Демирспор» сыграл 10 матчей, в которых забил 3 гола. Нынешний клуб Гладкого после 17-ти туров идет 8-м в турнирной таблице.

В последних двух матчах Гладкий забил два мяча.

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Комментарии
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 12.01.2020 22:13
    +1
    Шило на мыло
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 12.01.2020 22:13
    +1
    Шило на мыло
    Ссылка
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