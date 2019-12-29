ВИДЕО. Гладкий отметился голом за Демирспор во втором матче подряд

Украинский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Александр Гладкий отметился голом во втором матче подряд.
В поединке 17-го тура второго дивизиона Турции 32-летний украинец на 17-й минуте расписался в воротах «Истанбулспора».
На тот момент счет был только открыт, а в конце матча табло зафиксировало 2:0 в пользу «Демирспора».
Отметим, что для Гладкого этот гол стал третьим в десяти матчах нынешнего сезона. Команда Александра занимает восьмое место, набрав 24 очка после 17 туров.
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Источник — Sport.ua
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