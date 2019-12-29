ВИДЕО. Гладкий отметился голом за Демирспор во втором матче подряд

Украинский форвард помог своему клубу обыграть «Истанбулспор»

  • 29.12.2019 18:58
  • 1348 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Гладкий отметился голом за Демирспор во втором матче подряд
© Twitter. Александр Гладкий
Украинский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Александр Гладкий отметился голом во втором матче подряд.
 
В поединке 17-го тура второго дивизиона Турции 32-летний украинец на 17-й минуте расписался в воротах «Истанбулспора».
 
 
На тот момент счет был только открыт, а в конце матча табло зафиксировало 2:0 в пользу «Демирспора».
 
Отметим, что для Гладкого этот гол стал третьим в десяти матчах нынешнего сезона. Команда Александра занимает восьмое место, набрав 24 очка после 17 туров.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 29.12.2019 19:24
    +1
    JohnNeuman, 29.12.2019 19:20
    В связи с отсутствием альтернативы Яремчуку среди украинских форвардов (Русин, Супряга конечно молодцы, но нужно еще набраться опыта в забитых мячах в частности) можно и задуматься о вызове Гладкого и/или Кравца. Турция, не Турция, но чтоб наши форварды за 30 играли за рубежом это уже чего то стоит. Зозулю не вызывают по непонятным причинам, но это уже отдельная история.
    Причина в том, что Зозуля раскритиковал УАФ за натурализацию Бразильцев
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 29.12.2019 19:23
    0
    Гладкий, Русин, Кравец, Зозуля. Из них нужно выбирать третьего форварда на Евро 2020. С Бесединым каши не сваришь, да и скандал с употреблением допинга, скорее всего поставит крест на выступлениях Беседина за сборную Украины
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 29.12.2019 19:20
    0
    В связи с отсутствием альтернативы Яремчуку среди украинских форвардов (Русин, Супряга конечно молодцы, но нужно еще набраться опыта в забитых мячах в частности) можно и задуматься о вызове Гладкого и/или Кравца. Турция, не Турция, но чтоб наши форварды за 30 играли за рубежом это уже чего то стоит. Зозулю не вызывают по непонятным причинам, но это уже отдельная история.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 29.12.2019 19:24
    +1
    JohnNeuman, 29.12.2019 19:20
    В связи с отсутствием альтернативы Яремчуку среди украинских форвардов (Русин, Супряга конечно молодцы, но нужно еще набраться опыта в забитых мячах в частности) можно и задуматься о вызове Гладкого и/или Кравца. Турция, не Турция, но чтоб наши форварды за 30 играли за рубежом это уже чего то стоит. Зозулю не вызывают по непонятным причинам, но это уже отдельная история.
    Причина в том, что Зозуля раскритиковал УАФ за натурализацию Бразильцев
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 29.12.2019 19:23
    0
    Гладкий, Русин, Кравец, Зозуля. Из них нужно выбирать третьего форварда на Евро 2020. С Бесединым каши не сваришь, да и скандал с употреблением допинга, скорее всего поставит крест на выступлениях Беседина за сборную Украины
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 29.12.2019 19:20
    0
    В связи с отсутствием альтернативы Яремчуку среди украинских форвардов (Русин, Супряга конечно молодцы, но нужно еще набраться опыта в забитых мячах в частности) можно и задуматься о вызове Гладкого и/или Кравца. Турция, не Турция, но чтоб наши форварды за 30 играли за рубежом это уже чего то стоит. Зозулю не вызывают по непонятным причинам, но это уже отдельная история.
    Ссылка
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