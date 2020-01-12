Квальярелла забивает в Серии А 16 лет подряд

36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла оформил дубль в матче 19-го тура Серии А против «Брешии» (5:1).
Таким образом, Квальярелла забивает мячи в Серии А 16 лет подряд. Опытный форвард установил рекорд чемпионата Италии среди действующих футболистов.
В этом сезоне Квальярелла забил 5 мячей в 16-ти матчах Серии А.
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Источник — Gracenote Live
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