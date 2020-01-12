Серия А. Сампдория разгромила Брешию, Удинезе обыграл Сассуоло

В рамках 19-го тура Серии А состоялось четыре матча. Домашние победы праздновали «Сампдория», «Торино», «Фиорентина» и «Удинезе».
«Сампдория» - «Брешиа» 5:1 (2:1)
Голы: Линетти, 34, Янкто, 45+3, Квальярелла 69 (пен), 90+2, Капрари, 77 - Чансельор, 12.
«Торино» - «Болонья» 1:0 (1:0)
Гол: Беренгер, 11.
«Фиорентина» - СПАЛ 1:0 (0:0)
Гол: Пеццелья, 82.
«Удинезе» - «Сассуоло» - 3:0 (1:0)
Голы: Окака-Чука, 14, Сема, 68, Де Пауль, 90+1.
Ранее в 19-м туре «Аталанта» сыграла вничью 1:1 с «Интером».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.