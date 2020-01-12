Катерина Козлова – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник, 13 января, украинка Катерина Козлова (№89 WTA) сыграет первый матч основной сетки на хардовом турнире международной серии в Хобарте.

02:00 по Киеву. Соперницей украинки, которая преодолела квалификацию , станет 23-летняя испанка Сара Соррибес-Тормо (№90 WTA). Время начала поединка –

Ранее девушки встречались 3 раза, на счету украинки победы в двух последних поединках.

В следующем круге победительница матча встретится против бельгийки Кирстен Флипкенс или четвертой сеяной китаянки Чжан Шуай .