Катерина Козлова – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Хобарте

  • 12.01.2020 20:42
  • 760 просмотров
  • 1 комментарий
Катерина Козлова – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катерина Козлова
В ночь с воскресенья на понедельник, 13 января, украинка Катерина Козлова (№89 WTA) сыграет первый матч основной сетки на хардовом турнире международной серии в Хобарте. 
 
Соперницей украинки, которая преодолела квалификацию, станет 23-летняя испанка Сара Соррибес-Тормо (№90 WTA). Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
 

Ранее девушки встречались 3 раза, на счету украинки победы в двух последних поединках.
 
В следующем круге победительница матча встретится против бельгийки Кирстен Флипкенс или четвертой сеяной китаянки Чжан Шуай .
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 12.01.2020 21:04
    +2
    удачі Катєріна!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 12.01.2020 21:04
    +2
    удачі Катєріна!
    Ссылка
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