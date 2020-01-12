Катерина Козлова – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник, 13 января, украинка Катерина Козлова (№89 WTA) сыграет первый матч основной сетки на хардовом турнире международной серии в Хобарте.
Соперницей украинки, которая преодолела квалификацию, станет 23-летняя испанка Сара Соррибес-Тормо (№90 WTA). Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались 3 раза, на счету украинки победы в двух последних поединках.
В следующем круге победительница матча встретится против бельгийки Кирстен Флипкенс или четвертой сеяной китаянки Чжан Шуай .
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Источник — Sport.ua
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