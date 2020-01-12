Козлова одержала победу в финале квалификации турнира в Хобарте

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи

  • 12.01.2020 08:19
  • 679 просмотров
  • 1 комментарий
Козлова одержала победу в финале квалификации турнира в Хобарте
© БТУ. Катерина Козлова

25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова (WTA №89) выиграла финал квалификации турнира в австралийском Хобарте.

В решающем матче Козлова в двух сетах обыграла 28-летнею итальянку Камилу Джорджи (WTA №99) — 6:2, 6:2.

Поединок длился 1 час 16 минут.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    PartagaS
      PartagaS, 12.01.2020 09:21
    +1
    Moлодчина
    Ссылка
    PartagaS
      PartagaS, 12.01.2020 09:21
    +1
    Moлодчина
    Ссылка
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