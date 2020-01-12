Козлова одержала победу в финале квалификации турнира в Хобарте

25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова (WTA №89) выиграла финал квалификации турнира в австралийском Хобарте.
В решающем матче Козлова в двух сетах обыграла 28-летнею итальянку Камилу Джорджи (WTA №99) — 6:2, 6:2.
Поединок длился 1 час 16 минут.
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Источник — Sport.ua
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